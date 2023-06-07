Samsun 19 Mayıs Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyerleri tarafından “Hayat Boyu Öğrenme Haftası” etkinlikleri kapsamında el sanatları sergisi ve müzik etkinliği düzenlendi.

19 Mayıs Hamidiye Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda düzenlenen el sanatları, giyim, resim ve cam eserlerinin yer aldığı serginin açılış kurdelesini, 19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek, eşi Nazmiye Civelek, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ve eşi Banu Topaloğlu tarafından kesildi.

Birbirinden güzel resimlerin, maharet isteyen cam eşyaların ve ustalık gerektiren eserlerin yer aldığı sergide tüm stantları tek tek gezen 19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek ve 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, emeği geçen herkese teşekkür etti.

19 Mayıs İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol, "7’den 70’e her yaştan insanın ilgi, yetenek ve beklentilerine uygun kurslar düzenlemekteyiz. Son yıllarda halk eğitim merkezlerimizde kadınlarımıza yönelik kurslarımıza ağırlık verdik. Onları sosyal anlamda faaliyette bulunacakları, ekonomik anlamda da aile bütçelerine katkıda bulunabilecekleri dal alanlarda kurslar açmaya özen gösterdik. Kurslarımızda görev alan usta öğreticilerimiz özveriyle çalışmalarını sürdürdüler" dedi.