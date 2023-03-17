Samsun’da, Okullar Arası Oryantiring Samsun İl Yarışları 19 Mayıs ilçesinde yapıldı.

Sporcular, 19 Mayıs ilçesi Kumcağız Mahallesi sınırlarında, 19 Mayıs Belediyesinin destekleriyle hazırlanan ve deniz, kumsal, piknik alanı ve yerleşim yerinin bulunduğu tek oryantiring haritasında ter döktüler. Okullar arası gençler A/B kızlar ve erkekler kategorilerinde düzenlenen yarışlara 123 sporcu, küçükler / yıldızlar kategorilerinde de 91 sporcu katıldı.

Gençler A/B kız ve B erkekte Rıdvan Çelikel Fen Lisesi birinci olurken, gençler A erkekte 19 Mayıs Anadolu Lisesi birinciliği elde etti. Küçükler kategorisinde, Asarcık YİBO birinci olurken, yıldızlar kategorisinde de yine Asarcık YİBO birinciliği kimseye kaptırmadı.

Yarışmalara katılan ve derece yapan sporcuları tebrik eden 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “Spor müsabakalarına ev sahipliği yapmak bizler için mutluluk verici. Oryantiring sporunu ilk olarak Nebiyan Doğa Festivalimizle birlikte ilçemizle tanıştırdık. Doğa sporlarının hepsini ilçemizde gerçekleştirebiliyoruz. Bu bizler için mutluluk verici. Harita yardımıyla zamana karşı yön bulmaya yönelik keyifli bir spor dalı olan oryantiring yarışları için Oryantiring İl Temsilciliği ile birlikte ilçemizde güzel bir harita çalışması yaptık. Bunun meyvelerini alıyoruz. İnşallah Nebiyan bölgesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile birlikte kapsamlı bir haritalandırma çalışması yaparak, daha fazla sporcuyu ilçemizde ağırlayacağız. Yarışmalara katılan sporcularımıza başarılar diliyor, antrenörlerimize ve İl Temsilciliğimize teşekkür ediyorum” dedi.

Organizasyonun ödül töreninde dereceye giren sporcu öğrencilere ödülleri 19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Serkan Eroğlu ve ilçe protokolü tarafından verildi.