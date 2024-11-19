Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde istilacı kahverengi kokarca böceğine karşı ilaç dağıtıldı.

19 Mayıs Ziraat Odası toplantı salonunda ilaç dağıtım programı düzenlendi. Toplantıda konuşan 19 Mayıs Ziraat Odası Başkanı Bayram Konus, “Ziraat odamızın kahverengi kokarca ile kışlak mücadelesi kapsamında 23 mahalle muhtarımıza ziraat odamızın mali imkânlarıyla ilaç dağıttık. Muhtarlarımızın mahallelerinde belirleyeceği 10 haneyi ve kapalı alanlarının ilaçlanması için Kaymakamımız İbrahim Civelek, Manisa Kaymakam Adayı Latif Koralp, Belediye Başkanımız Osman Topaloğlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz Galip Baykal, Ziraat Odası Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Mahalle Tarım Temsilcileri ile birlikte 260 hanemizin ilaçlanması için böcek ilacını muhtarlarımıza teslim ettik. Bu mücadelede muhakkak sonuç elde edeceğiz. İl ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ile Ziraat Odamız eğitim çalışmaları yapılıyor. Kahverengi Kokarca ile mücadelede başarılı olmak zorundayız. Burada İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, hem Ziraat Odamız ve üreticiler ellerinden gelen mücadeleyi el birliği ile yapıyor. Zaten olması gereken de bu. Çünkü kahverengi kokarca ile topyekûn bir mücadele gerekiyor” dedi.

19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek, “Toplu ilaçlamalarla kahverengi kokarcaya karşı gerekli müdahale yaptığımız takdirde, evlerdeki ve kışlak ilaçlamalarını ciddi şekilde yaparsak, böceklerin bahar döneminde bahçeye dönüşleri önemli ölçüde azalacaktır. Bu azalma ile beraber bahçe ilaçlamaları yaptığımızda ürünlerimizi kurtarmış olacağız” diye konuştu.