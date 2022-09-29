Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla “Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu” sloganı ile Cumhuriyet İlkokulu önündeki yaya geçidine kırmızı çizgi çekildi.

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla “Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu” sloganı ile Cumhuriyet İlkokulu önündeki yaya geçidine kırmızı çizgi çekildi.

Cumhuriyet İlkokulu önünde düzenlenen programda yaya geçidinin önemine dikkat çekildi. Yaya ve okul geçitleri öncesinde okul önünde bulunan yaya geçidine kırmızı çizgi çekilerek sürücüler uyarıldı.

Kaymakam İbrahim Civelek, "Bugün yayalarımız için çok önemli bir programı gerçekleştiriyoruz. Önemli bir farkındalık oluşturuyoruz. Farkındalığımız amacı; öğrencilerimizin, yayalarımızın daha rahat yaya geçitlerinden geçmelerini sağlamaktır. Etkinliğimiz yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu adını taşıyor. Mutlaka yaya geçitlerinde tüm araçlarımızın durması ve öğrencilerimize, yayalarımıza yol geçit hakkını verdikten sonra geçmeleri konusunda uyarıyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ise, "Cumhuriyet İlkokulu önünde farkındalık oluşturmak amacıyla bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. ’Yayalar Kırmızı Çizgimizdir’ hemşerilerimizden ricamız lütfen ama lütfen yaya geçitlerine yaklaşırken yavaşlayalım, eğer yayalarımız varsa onlara öncelik verelim. Çünkü dediğimiz gibi öncelik hayatın, öncelik yayanın” diye konuştu.

Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Serkan Kalınbacak da katıldı.