Eskişehir’de esnaflar 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle dükkânlarına Türk bayrağı asarak bu anlamlı günü andı.

Eskişehir’de esnaflar 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı işletmelerine astıkları Türk bayrakları ile kutluyor. Özel günlerin hepsinde büyük bir duyarlılık örneği gösteren Eskişehir esnafı, bugün de vatandaşların dikkatini çekmek, şehitlerimizi anmak ve gençlerin bayramını kutlamak için iş yerlerini bayraklarla donattı. Şehir merkezinde balıkçılık yapan Cavit Aladağ, hiçbir özel günü kaçırmadan esnaf olarak bayrakları astıklarını söyledi. Böylesine özel ve güzel günleri hiç kimsenin unutmaması gerektiğini dile getiren Aladağ, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bayrağımızı yeniden astık. Her bayram ve kutlamalarda saygımızı göstermek için bu bayrağı asıyoruz, hem biz gururlanıyoruz hem de vatandaşlar gururlanıyor. Bu bayrak vatanın ve milletin bayrağı, hepimizin hoşuna gider tabii ki. Umarım 19 Mayısla her yıl coşkuyla kutlanmaya devam eder” dedi.

“Bu duyarlılığı görünce gururlanıyoruz”

Taşbaşı Çarşısı’ndaki bir işletmede çalışan Umut Keskin, çarşı esnafının her özel günde bayrakları astığını söyledi. Hep birlikte böyle bir çalışma yapılmasından çok memnun olduğunu dile getiren Keskin, “Her özel günde bayrakları asıyoruz. Böylesine özel günlerde Türkiye Cumhuriyeti ve milleti olarak özel hisler yaşıyoruz. Bayrakları astığımızda vatandaşlar da biz de çok seviniyoruz. Herkes çok ilgileniyor, bu duyarlılığı görünce gururlanıyoruz” şeklinde konuştu.