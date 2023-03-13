Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde depremzedelerin ihtiyaçlarının ücretsiz şekilde karşılanması amacıyla sosyal market açıldı.

‘Asrın felaketi’ olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Samsun’un 19 Mayıs ilçesine gelen birçok depremzede 19 Mayıs Belediyesi’nin aracılığıyla ilçede bulunan evlere yerleştirildi. İlçeye yaklaşık 650 depremzedeyi yerleştirdiklerinin belirten 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “Desteklerin devamlılığı ve erişimde kolaylık sağlanması için belediyemiz düğün salonunda 13 Şubat pazartesi günü ’sosyal market’ oluşturduk. Normal bir markette alışveriş yaparcasına sosyal markette istediğini alabilen depremzedeler, karşılaştıkları imkânların getirdiği memnuniyetle yaralarını sarmaya çalışıyor. Onlara evindeymiş gibi hissettirmeye çalışıyoruz. Depremzedelerin kendilerini evinde hissetmesi için her türlü imkânı sağlamak adına ilçemizde onlarca gönüllü seferber oldu. Belediyemiz düğün salonunda açtığımız sosyal marketten depremzedeler, kıyafet, çocuk bezi, mama, hijyen ürünleri ve gıda gibi malzemeleri ücretsiz temin edebiliyor” dedi.

Elbistan’a ulaşan ilk tırın 19 Mayıs ilçesinden hareket ettiğini açıklayan 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “Depremin ilk gününde, önce gönüllü arkadaşlarımızı bölgeye gönderdik, ardından ikinci gün yani salı günü sabah ilk yardım tırımızı Kahramanmaraş Elbistan ilçesine ulaştırdık. Elbistan ilçesine ulaşan ilk yardım tırı 19 Mayıs ilçemizden giden tır oldu. Bu tırda bulunan malzemelerin tamamını gönüllü arkadaşlarımız, mahalle mahalle dağıttı. İlk günden itibaren gerek deprem bölgesinde, gerekse ilçemizde ağırladığımız afetzede vatandaşlarımız için gece-gündüz destek sağlayan tüm vatandaşlarımıza, gönüllülerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Bakanlıklarımızın açıkladığı ve bölge için acil ihtiyaç listesinde bulunan kuru gıda kolisi, hijyen ve temizlik ürünleri, kadın/erkek/çocuk iç çamaşırı-yazlık kıyafet, kahvaltılık (sahur), kadın/erkek/çocuk terlik/ayakkabı gibi sıfır tekstil ürünlerinin bulunduğu yardım kolilerinizi bizlere ulaştırabilirsiniz” diye konuştu.