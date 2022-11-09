Samsun’da 19 Mayıs Belediyesi ile Makina Mühendisleri Odası (MMO) arasında ’Asansör Periyodik Kontrol Protokolü’ imzalandı.

Samsun’da 19 Mayıs Belediyesi ile Makina Mühendisleri Odası (MMO) arasında ’Asansör Periyodik Kontrol Protokolü’ imzalandı.

MMO ile 19 Mayıs Belediyesi arasında, ilçe sınırları içinde yer alan tüm asansörlerin periyodik kontrollerinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde yapılması amacı ile protokol imzalandı. 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ile MMO Samsun Şube Başkanı Kadir Gürkan arasında imzalanan protokol gereği, ilçedeki tüm asansörlerin periyodik kontrolleri MMO tarafından yapılacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan ’Asansörlerin Periyodik Kontrol Yönetmeliği’ ve 13 Eylül 2022 tarihli ve 31952 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ’Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ hükümleri gereğince 19 Mayıs Belediyesi, ilçe sınırları içinde yer alan asansörlerin güvenli ve işletme yönünden TS EN 81-80, TS EN 81-1, TS EN 81-1+A3 ve TS EN 81-20 standartlarına göre uygun çalışıp çalışmadığının tespiti, tescil ve periyodik kontrolleri için anlaşma yaptı. Belediye bu kapsamda, vatandaşların can ve mal güvenliği ile asansörlerin işletme yönünden uygun çalışıp çalışmadığının tespiti için MMO Samsun Şubesi ile 5 yıllık protokol imzalandı.

İmzalanan ’İnsan ve Yük Asansörlerinin Yıllık Periyodik Kontrolleri Protokolü’ ile ilgili olarak bilgi veren MMO Başkanı Kadir Gürkan, "Güvenli Kent Güvenli Yaşam’ sloganımız altında yürüttüğümüz çalışmalarımıza 19 Mayıs Belediyesi ile yapılan protokol ile bir yenisini daha ekledik. Asansörler, güncel hayatımızda yoğun kullanılan dikey bir ulaşım aracıdır ve olası kazaların önüne geçebilmek de ancak etkin bir denetimle mümkün olacaktır" dedi.

Topaloğlu: “Gönül rahatlığı içindeyiz”

Başkan Osman Topaloğlu da ilçede son zamanlarda inşa edilen tüm yeni binaların asansörlü olduğuna dikkati çekerek, "Gelişen ve değişen 19 Mayıs ilçemizde artan inşaat yoğunluğu ile birlikte binalarımızda yapılan asansörlerin bakımı ve denetlenmesi de ayrı bir önem kazandı. Son derece önemsediğimiz asansörlerin yıllık periyodik kontrollerini uzman ellere emanet etmenin gönül rahatlığı içerisindeyiz" diye konuştu.