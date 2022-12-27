Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ), 19 Mayıs ve Atakum ilçelerindeki altyapı sorunlarını çözüyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ), 19 Mayıs ve Atakum ilçelerindeki altyapı sorunlarını çözüyor.

Dereköy, Engiz, İncesu, Çakırlar ve Taflan Mahallelerinde kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını yenileme çalışmalarını sürdüren SASKİ, mahallelere kesintisiz su verebilmek için de yaklaşık 60 km içme suyu şebekesi döşeyecek. İlçelere sağlıklı ve kesintisiz altyapı hizmeti vermeyi hedefleyen SASKİ Genel Müdürlüğü, büyük çaba harcıyor. 2023 yılı sonuna kadar 946 kırsal mahallenin tamamındaki içme suyu sorununu çözmeyi planlayan SASKİ, ekonomik ömrünü tamamlayan kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını da yeniliyor. Yatırım performansını yeni yılda daha da artırmayı hedefleyen SASKİ, 19 Mayıs ve Atakum ilçelerindeki altyapı çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

5 mahallede çalışma sürüyor

Vatandaşların uzun yıllar altyapı sorunu yaşamamaları için şebeke hatlarındaki malzeme ve işçilik kalitesine önem veren Büyükşehir Belediyesi SASKİ Genel Müdürlüğü, 5 mahallede devam eden şebeke yenileme çalışmalarında şimdiye kadar çeşitli çaplarda 30 km kanalizasyon hattı döşeyerek, 1247 hanede kanalizasyon bağlantısı yaptı. Ballıca Kampüsü’ne 1500 metre uzunluğunda atık su kolektör hattı ve yağmur suyu hattı döşendi. Bölgenin altyapısına 11 milyon TL tutarında yatırım yapacak genel müdürlük, toplamda 80 km uzunluğunda atık su kolektör hattı döşeyecek. Çalışma tamamlandığında atık sular çevreye zarar vermeden arıtma tesislerine iletilecek.

İçme suyu hattı ihale sürecinde

SASKİ Genel Müdürlüğü ayrıca Dereköy Mahallesi içme suyu ikmal inşaatıyla ilgili ihale sürecini ise başlattı. Çalışma kapsamında muhtelif çap, ebat ve basınç sınıflarında borular kullanılarak, 59 km uzunluğunda içme suyu hattı ile 14 kilometrelik abone bağlantısı yapılacak. İhaleyi alacak firmanın kesinleşmesinin artından yer teslimi gerçekleştirilecek. Yatırımın 190 günde tamamlanması hedefleniyor.

“Vatandaşlar sorun yaşamayacak”

19 Mayıs ve Atakum ilçelerindeki altyapı sorunlarının 2023 yılında çözülmüş olacağını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Büyükşehir Belediyesi olarak sağlam altyapılarla şehrimizin geleceğini garanti altına alacak çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu iki ilçelerimiz için planladığımız dev altyapı projemiz tüm hızıyla devam ediyor. Aşırı yağışlarda taşkın ve sel riski olan söz konusu bölgelerde yağmur suyu hat çalışması yaparak halkımızın can ve mal kaybı yaşamaması için büyük bir dikkat ve titizlikle çalışıyoruz. Ballıca Kampüsü’ne yapılan hat bitirildi ve devreye alındı. Dereköy Mahallesi’ne ise 3 bin 200 metre atık su kolektör hattı döşenecek. 2 bin 380 metrelik kısmı bitirildi. Geri kalan bölümü de kısa sürede tamamlanarak hizmete alınacak. Su noktasında şebeke hattı yapılması için ihale sürecinin sona ermesini bekliyoruz. İnşallah tüm alt yapı çalışmalarını tamamladığımızda hemşerilerimiz içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyunda hiçbir sorun yaşamayacak" dedi.