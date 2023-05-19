Adıyaman’ın Tut ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu.

Tut ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlenen etkinlikler çelenk sunma töreniyle başladı. Tut Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleşen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Şehit Polis Mahmut Kayan İlkokulunda düzenlenen programda, Tut Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hakan Leblebici, Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuza kadar korumak ve gelecek kuşaklara aktarmanın en büyük sorumluluk olduğuna dikkat çekti.

Konuşmanın ardından öğrenciler çeşitli gösteriler yaparak, şiirler okudu.