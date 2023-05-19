Sakarya’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, çeşitli etkinlikler ve gösterilerle kutlandı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Haftası çerçevesinde Demokrasi Meydanı’nda bulunan Atatürk büstüne çelenk konulmasıyla başlayan etkinlikler, sonrasında Serdivan’da bulunan Spor Salonunda devam etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından mehteran, uluslararası halk oyunları ve çeşitli spor gösterileri sergilendi. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, "Bu bayramımızı bir güne değil bir haftaya yayarak icra etmeye çalışıyoruz. O yüzden protokol, halk, sporcu ve öğrencilerimizle bir aradayız. Bugün önemli, bugün gençlerin bayramı. Geleceğe dair bu toprakları koruma adına büyük katkı sağlayacaktır. Bu haftayı birçok organizasyon ve etkinlikle kutlamaya ve onlarla birlikte olmaya çalıştık. Hafta boyunca katılım sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Hafta boyu süren ve bugün finalle sonlanacak olan programımıza katkıda bulunan başta valimize ve destek olan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.