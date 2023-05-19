Muğla’nın Ortaca ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı programı Atatürk büstüne çelenk sunma töreni ile başladı ve ardından Ahmet Ateş stadında devam etti. Ahmet Ateş Stadında okulların ve halkın selamlaması, açılış konuşması, gençlik adına konuşma, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi, Gençliğin Ataya Selamı, Şeref Çağrısı, Gençlik Marşı, Tören Geçişi, dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi, halk oyunları gösterisi, şiirler, tekvando, jimnastik gösterisi ve karma hareketler ile son buldu.

Törene Ortaca Kaymakamı Meral Uçar, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Ortaca Belediye Başkanımız Alim Uzundemir, Deniz Hava Üs Komutanı V. Albay Ahmet Emre İnal, Ortaca İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İlker Karaalp, Ortaca İlçe Emniyet Müdürü Raşit Tosun, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.