Elazığ’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Genlik ve Spor Bayramı, çelenk sunma töreni ile başladı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Genlik ve Spor Bayramı, tüm Türkiye’de olduğu gibi Elazığ’da da coşkuyla kutlanıyor. Valilik önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu ve ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Kutlamalar, gün içerisinde birçok program ve etkinlik ile devam edecek.

19 Mayıs’ı coşku ile kutlayacaklarını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, “Özellikle Kurtuluş Savaşı’nın en zor yıllarında Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları bize çok zengin bir ülkeyi emanet etti. Ülkemiz gün geçtikçe de güçleniyor. Gençlerimiz bilimde çok iyi yerlere geliyor. Uluslararası projeler üretmeye başladı. Bunun meyvelerini de alıyoruz” dedi.