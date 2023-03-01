Samsun 19 Mayıs Belediyesi Meclisi, 2023 Yılı Mart Ayı Meclis Toplantısı’nda, 19 Mayıs Belediyesi ile Elbistan arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması talebi oy birliği ile kabul edildi.

Samsun 19 Mayıs Belediyesi Meclisi, 2023 Yılı Mart Ayı Meclis Toplantısı’nda, 19 Mayıs Belediyesi ile Elbistan arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması talebi oy birliği ile kabul edildi.

Gündem maddeleri arasında 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ili etkileyen depremde meydana gelen tahribatın giderilmesi için yapılan çalışmalar çerçevesinde, 19 Mayıs Belediyesi ile Elbistan arasında kardeş şehir ilişkisi kurulma talebi görüşüldü. Talep, meclis üyelerinin oy birliği kabul edildi.

Alınan kararla Elbistan ile kardeş şehir olduklarını açıklayan, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, ”Ülkemiz yüzyılın en büyük afetini yaşamıştır. Gün birlik olma günüdür. Birlik ve beraberlik içerisinde yaralarımızı saracağız. Yurdumuzun her köşesinden birçok vatandaşımız yardıma koştu. Bizler de bölgeye 17 tır yardım malzemesi gönderdik. Bizzat Elbistan’da bulunduk ve bölgenin acil ihtiyaçları konusunda ilçe olarak adımlar attık, atmaya da devam edeceğiz. Ayrıca 19 Mayıs ilçemizde 120 depremzede aile de 562 vatandaşımızı misafir ediyoruz. Ailelerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Toplumumuzun göstermiş olduğu büyük seferberlik ruhu ile devletimiz bu afetin altından da mutlaka kalkacaktır. Depremde vefat eden tüm vatandaşlarımıza bir kez daha rahmet, yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

Başkan Topaloğlu, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.