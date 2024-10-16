Samsun 19 İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol uygulamasında ruhsatsız silah ve kokain ele geçirildi.

Samsun-Sinop karayolunda İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suç ve suçlularla mücadele kapsamında yapılan uygulamalar sırasında araçlar tek tek durduruldu ve incelendi. GBT kontrolün yanı sıra emniyet kemeri, alkol, aranan şahıslar üzerinde titizlikle duruldu. Dur ikazına uymayan ehliyetsiz sürücü B.Y. isimli şahsın aracında 1 buçuk gram kokain ele geçirildi. A.Ş. isimli şahsın aracında da bir adet ruhsatsız tabanca ve silaha ait 15 adet mermi ele geçirildi.

Uygulamaların ise ilçe genelinde huzur ve güven ortamının sağlanmasına yönelik devam edeceği öğrenildi.