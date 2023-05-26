Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları ve Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Genç Erkekler-Kızlar Oryantiring Turnuvasına katılan GKV Özel Okulları öğrencileri birçok dereceye imza attı.

Genç Erkekler- Kızlar Oryantiring Turnuvasında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencilerinden Berke Şekeroğlu kendi yaş kategorisinde il 1.si, Nehir Özkeleş kendi yaş ve kategorisinde il 1.si, Serhan Uygur kendi yaş ve kategorisinde il 2.’liğini elde ettiler. GKV’li sporcuları kutlayan GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki “Yarışmada önemli dereceler elde eden öğrencilerimize, bizleri her zaman destekleyen velilerimize ve bu başarılarda emeği geçen antrenör ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Sosyal, kültürel ve sportif çalışmalar akademik başarıların en önemli faktörleri arasında yer almaktadır” dedi.