Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda düzenlenen Athena konserinde binlerce Mersinli 19 Mayıs coşkusunu yaşadı. Konser öncesi ellerinde Türk bayrakları ile alana akın eden Mersinliler, saat 18.30’da MC Halil Bal ve DJ Emircan Saltabaş, 19.30’da Yaren Özcan ve 20.00’de de Ertan Rüstem’in sergilediği performanslarla doyasıya eğlendi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de konsere katılarak Mersinlilerin 19 Mayıs coşkusuna ortak oldu. Sevilen grup Athena sahne almadan önce alkışlar eşliğinde sahneye çıkarak Mersinlileri selamlayan Seçer, gençlerin elleriyle yaptığı kalplere kalple karşılık vererek konuşmasına başladı.

Seçer, Athena konserine gelen binlerce gence seslenerek, “Gençlerimizin bayramı kutlu olsun. 28 Mayıs’ta da gençlerimize başka bir bayram yaşatacağız. Hazır mısınız? Hani Athena diyor ya; ‘Senden, benden, bizden’ oyları toplayacağız. Ben Mersin’in gençlerine güveniyorum, inanıyorum. Mersin'in gençleri özgürlüğü, huzuru, barışı ve kardeşliği seçecek. Sizlere inanıyorum” dedi.

Seçer, gençlerin kendilerine sunulan imkânlardan dolayı Mersin’de yaşamayı çok sevdiğini belirterek, farklı şehirlerde karşılaştığı gençlerin kendisine ‘Keşke Mersin’de yaşasaydık. Mersinli gençler çok şanslı’ dediklerini söyledi. Seçer, “Mersin’i çok seviyoruz. Sizlerin, gençlerimizin sayesinde Mersin’i daha da güzel yapacağız. Başkanınız olarak sizden bir isteğim var. Hepimiz ülkemizi çok seviyoruz. Burada oy kullanma yaşında olan herkes 28 Mayıs’ta sandığa gitsin. Bu bizim vatandaşlık görevimiz. Bu görevimizi yerine getirelim. Özgürlüğü seçelim. Sizlere güveniyorum. Sizleri çok seviyorum” diye konuştu. Seçer, konuşmasının ardından konserdeki binlerce Mersinliyle kalp yaparak selfie çekildi.

Seçer’in konuşmasının ardından gençlerin alkışlarıyla sahneye çıkan Athena grubu, “Her Şey Güzel Olacak”, “Kafam Göre”, “Yaşamak Var Ya”, “Serseri Mayın” gibi sevilen şarkılarını Mersinliler için seslendirdi. Mersinli gençlere elleriyle kalp yapan Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, “Türkiye’nin resmi bu arkadaşlar; sevgi ve birliktelik” ifadelerine yer verdi. Athena’nın muhteşem yorumuyla söylediği “İzmir Marşı”na da hep bir ağızdan eşlik eden gençler, coşkulu bir akşam geçirdi.

Konserin ardından gençlere seslenen Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, “Teker teker çok özelsiniz. Bu ülke için hepiniz mükemmel birer elmassınız. Laik, Atatürkçü gençlik olarak hepimiz sesimizi yükseltip bu ülkeyi daha ileriye götüreceğiz. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Bey’e bizi bir araya getirdiği için çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Konsere katılan gençlerden Ayberk Tufan, “Çok güzel, her sene gençler olarak 19 Mayıs, 29 Ekim’de eğleniyoruz. Vahap Başkan gençlere önem veriyor. Mutluyuz, eğleniyoruz” dedi. Konsere kızı ile birlikte gelen Ahmet Büyükelçi de, “Athena’yı çok seviyor. Büyükşehir Belediyesi’nin böyle bir organizasyon yaptığını görünce ‘gidelim’ dedi. Ben de zaten çocukluktan Athena’yla büyüdük. Kızımla beraber gidelim dedim. Güzel, eğleniyoruz” diye konuştu.

Üniversiteye hazırlanan öğrencilerden Zeynep Uysal, “Sınav stresinden eğlenmeye geldik. Çok güzel, çok eğlenceli, her şey harika. Ortam çok güzel. Sanatçı çok güzel, hepsinin sesi harika” dedi.

Türkü Sıla Güder de “Athena konserine geldik, burada olmaktan çok mutluyuz. Vahap Seçer Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Sonuna kadar Atatürk diyoruz” şeklinde konuştu. Ata Berk Gök ise “Böyle etkinliklerin devamını diliyoruz. Buraya eğlenmeye geldik. Çoğunluğuna zaten katılıyorum, şu anda zaten çok güzel gidiyor” ifadelerine yer verdi.