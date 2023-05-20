Vestel tarafından Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Samsun Batı Park’ta düzenlenen Gençlik Festivali bu yıl da on binlerce kişiyi buluşturdu.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen festivalde özel repertuarıyla Karsu sahne aldı. Vestel’in bu yıl ikincisini düzenlediği 19 Mayıs Gençlik Festivali kortej geçişleri, bando takımları, sporcu gösterileri ve Karsu konseriyle tam bir bayram havasında geçti. 19 Mayıs’a özel repertuarıyla sahne alan ünlü müzisyen, dinleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

‘Deprem Bölgesine Destek Bileti’ ile bölgedeki spor yatırımlarına destek

Cumhuriyetin 100. yılı coşkusuyla birlikte kutlanan 2. Gençlik Festivali’ne ilgi büyüktü. Yapılan açıklamaya göre, dileyen herkesin Cumhuriyetin 100. Yılına özel hazırlanan 100 TL’lik ‘Destek Bileti’ ile Vestel’in deprem bölgesinde yapacağı spor yatırımlarına katkıda bulunduğu festival, sosyal faydaya da önemli katkılar sundu. Biletlerden elde edilen gelir Türkiye Voleybol Federasyonu, Türkiye Cimnastik Federasyonu ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’nun ana sponsorluğunu yürüten Vestel aracılığıyla, federasyonların ihtiyacına göre ilgili alanlara yönlendirilecek.