Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, İlkadım ilçesinin en yoğun güzergahlarından biri olan 19 Mayıs Bulvarı’nda kanalizasyon hattı yenileme çalışması başlattı. Toplam 550 metre uzunluğundaki şebeke hattının, okulların yarıyıl tatilinin sona ereceği 3 Şubat’a kadar tamamlanması planlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin “Sağlıklı Şehir Samsun” hedefi doğrultusunda altyapı çalışmalarına hız veren SASKİ Genel Müdürlüğü, performansıyla dikkat çekiyor. İlkadım ilçesi 19 Mayıs Bulvarı’ndaki mevcut altyapının yetersiz kalması nedeniyle başlatılan çalışmalar kapsamında, Cumhuriyet Meydanı’ndan 100. Yıl Bulvarı’na bağlanan 19 Mayıs Bulvarı’nda çift taraflı 275 metrelik kanalizasyon şebekesi yenilenecek ve toplamda 550 metrelik hat modernize edilecek.

“Kalıcı çözümler üretiyoruz”

Samsun’un altyapı problemlerini kalıcı çözümlerle ortadan kaldırmayı hedeflediklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Şehir ve kırsal bölge fark etmeksizin Samsun’umuzun her karış toprağına hizmet veriyoruz. Şehrimizin altyapısını daha modern ve güçlü hale getirmek için ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. 19 Mayıs Bulvarı, ulaşımda şehrimizin can damarı. Eskiyen kanalizasyon şebekesi nedeniyle bu alanda sorunlar yaşanıyordu. Talimatımızla çalışmalar hızla başladı. Amacımız, bu hattı en kısa sürede yenileyerek trafiği yeniden açmak ve vatandaşlarımızın yaşam konforunu artırmak. Çalışmalar tamamlandığında bulvarımızın kanalizasyon sorunu tamamen çözmeyi hedefliyoruz” dedi.