Her yılın son gününde personel ile yılsonu değerlendirme toplantısı gerçekleştiren 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, yeni yılda çalışanlara yüzde 54,66 zam müjdesi verdi.

Her yılın son gününde personel ile yılsonu değerlendirme toplantısı gerçekleştiren 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, yeni yılda çalışanlara yüzde 54,66 zam müjdesi verdi.

19 Mayıs Belediyesi 2022 Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda yaptığı konuşmada, 19 Mayıs ilçesinin her karışında emeği olan mesai arkadaşlarıyla birlikte ilçeye hizmet etmekten mutluluk duyduğunu belirten Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükümetimiz, çalışanlarımızın refah seviyesini yükseltmek adına birçok çalışma gerçekleştirdi, gerçekleştirmeye de devam ediyor. Asgari ücrete yapılan yüzde 54.66 zam ile birlikte 8 bin 506 TL olan asgari ücrete oranla biz de belediyemiz işçi sendikamız olan Hak-İş ile sözleşme imzalayarak çalışanlarımıza ocak ayında başlamak suretiyle yıllık bazda yüzde 54,66 oranında zam yaparak en düşük işçi maaşını net 12,650 TL’ye çıkartmış olduk. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Toplantıda yaptıkları hizmetlerden bahseden Başkan Topaloğlu, “2022 yılında ilçemize kazandırdığımız, yöresel ürünler pazarı, çocuk trafik eğitim parkı, halı sahalar, kapalı tenis kortu, parke, beton ve asfalt yol çalışmaları, çocuk oyun parkları ile her mahallemize dokunduk, dokunmaya da devam ediyoruz. Kültür merkezinde çalışmalar tamamlanmak üzere, dere kenarı peyzaj projemiz için hibe onayını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızdan geçtiğimiz hafta aldık, Çivisiz Ahşap Camimizin restorasyon çalışması için proje süreci Kültür Varlıkları Koruma Kurulu ile birlikte titizlikle devam ediyor. 2023 yılında daha çok çalışacağız ve Türkiye Yüzyılında ilçemize ve ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Siz değerli çalışma arkadaşlarımızın, 19 Mayıslı hemşehrilerimizin ve ülkemizin yeni yılını kutluyor, 2023 yılının ülkemize ve milletimize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.