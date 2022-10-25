Samsun 19 Mayıs Belediyesi tarafından hazırlanan, İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen, ilçenin Yukarı Engiz Mahallesi’nde yaklaşık 7 bin 500 metrekare alan üzerine kurulu Çocuk Trafik Eğitim Parkı açıldı.

Samsun 19 Mayıs Belediyesi tarafından hazırlanan, İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen, ilçenin Yukarı Engiz Mahallesi’nde yaklaşık 7 bin 500 metrekare alan üzerine kurulu Çocuk Trafik Eğitim Parkı açıldı.

Açılışta Belediye Başkanı Osman Topaloğlu yaptığı konuşmada, 19 Mayıs ilçesine yakışır birçok projeyi hayata geçirdiklerini, Çocuk Trafik Eğitim Parkı projesinin de bunlardan biri olduğunu ifade etti.

Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin uygulamalı trafik eğitim alabilmeleri için Çocuk Trafik Eğitim Parkı Projesi hazırladıklarını belirten Başkan Topaloğlu, “Pisti açtığımız alan yıllarca depo alanı olarak kullanılan, bu yol güzergâhına yakışmayan bir yerdi. Alanın atıl halde olduğunu gördükten sonra buraya uygun bir proje geliştirmemiz gerektiğini düşündük. Trafik eğitiminin çocuk yaşlarda verilmesi gerektiğini her zaman savunduk ve Çocuk Trafik Eğitim Parkı yapmaya karar verdik. Projemizi hazırlayıp İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya sunduk. Bakanımız Projemizi çok beğendi ve yüzde 70’e yakın bir hibe desteği sağladı, kalanını da belediyemiz bütçesi ile tamamladık. Trafik Eğitim Parkımız ilçemize hayırlı olsun” dedi.

Açılışta öğrencilere, İçişleri Bakanlığı Projesi olan ve 19 Mayıs Belediyesi tarafından hazırlanan, kırmızı düdük, tişört ve şapka dağıtıldı. Törene ilçe protokolü, meclis üyeleri, muhtarlar ve öğrenciler katıldı.