Samsun 19 Mayıs Barajı İçmesuyu Arıtma Tesisi’nin tamamlandığı bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Samsun 19 Mayıs Barajı İçmesuyu Arıtma Tesisi inşaat çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Günlük 100 bin metreküp su arıtma kapasitesine sahip Samsun 19 Mayıs Barajı İçmesuyu Arıtma Tesisi ile 19 Mayıs ve Bafra ilçeleri ve 72 adet civar yerleşimin, 2050 yılına kadar olan içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanacağı belirtildi. Projede; 48,7 km isale hattı, 2 adet terfi merkezi, 195 adet sanat yapısı, 5 adet yeni depo, günlük 100 bin metreküp kapasiteli arıtma tesisi bulunuyor.

19 Mayıs Barajı’ndan alınan ham suyun laboratuvar ortamında karakteristik özelliklerine bakılarak, gerekli dezenfeksiyon, koagülasyon ve flokülasyon işlemleri yapılıp, arıtılmış suyun içme suyu standartlarına göre uygunluğu laboratuvar ortamında kontrol edildikten sonra yerleşim yerlerine su temini sağlanacak.