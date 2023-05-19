19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Milli mücadelenin 104.yıl dönümü Altınova’da coşkulu bir şekilde kutlandı.

Hava muhalefeti nedeniyle Altınova Belediyesi Kapalı Pazar Yerinde düzenlenen törenler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törenden sonra konuşan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a ayak bastığı gün, bağımsızlık meşalesi yakılmıştır. Bundan 103 yıl önce yokluk ve sefalet içinde yaşayan Türk Milleti, esarete boyun eğmeyeceğini bütün dünyaya ispatlamıştır” dedi.

“Aşılamayacak engel yok”

Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit ise konuşmasında, “Birlik ve bütünlük içinde hareket edilmesi durumunda ülkemiz için aşılamayacak engel yoktur. Türk Ulusunun bağımsız ve özgür yaşama kararlılığının bir göstergesi olan Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, Büyük Atatürk’ü, Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmet ile anıyorum” ifadelerine yer verdi.

Tören sonunda düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa ilçe protokolünün yanı sıra vatandaşlar da katıldı.