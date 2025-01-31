Kayserispor ile Trabzonspor arasında son 10 sezonda Süper Lig’de oynanan maçlarda Karadeniz ekibinin açık ara üstünlüğü bulunuyor. Kayserispor; oynanan maçlarda 3 kez kazanırken, Trabzonspor ise 12 kez kazandı, 4 maç da berabere bitti.

Süper Lig’in 22. haftasında Kayserispor ile Trabzonspor birbirine üstünlük kurabilmek için karşılaşacak. Kayseri’de oynanacak mücadele için hazırlıklarını tamamlayan iki ekip, son 10 sezonda 19 kez Süper Lig maçında karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Kayserispor 3 kez kazanırken 12 kez de Trabzonspor kazandı, 4 maç da berabere bitti. Bu maçlarda Kayserispor 22 gol atarken Trabzonspor 39 gol attı. Son 10 sezonda Kayseri’de oynanan 9 maçta sarı - kırmızılı takımın galibiyeti bulunmuyor. Kayseri’deki 9 maçın 2’si berabere biterken 7 kez de Trabzonspor kazandı. İki takım arasında son 10 sezonda oynanan 19 müsabaka ve neticeleri ise şu şekilde:

2015/2016 Kayserispor-Trabzonspor 0-1

2015/2016 Trabzonspor-Kayserispor 2-1

2016/2017 Kayserispor-Trabzonspor 0-1

2016/2017 Trabzonspor-Kayserispor 2-3

2017/2018 Kayserispor-Trabzonspor 0-0

2017/2018 Trabzonspor-Kayserispor 4-0

2018/2019 Kayserispor-Trabzonspor 0-2

2018/2019 Trabzonspor-Kayserispor 4-2

2019/2020 Trabzonspor-Kayserispor 6-2

2019/2020 Kayserispor-Trabzonspor 1-2

2020/2021 Kayserispor-Trabzonspor 0-0

2020/2021 Trabzonspor-Kayserispor 1-1

2021/2022 Kayserispor-Trabzonspor 1-2

2021/2022 Trabzonspor-Kayserispor 3-2

2022/2023 Kayserispor-Trabzonspor 1-2

2022/2023 Trabzonspor-Kayserispor 3-4

2023/2024 Trabzonspor-Kayserispor 0-1

2023/2024 Kayserispor-Trabzonspor 1-2

2024/2025 Trabzonspor-Kayserispor 2-2