Antalya İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. İsmail Başıbüyük, engelli, yaşlı ya da yatağa bağımlı hastaların rutin tıbbi ihtiyaçlarını hastaneye gitmelerine gerek kalmadan evlerinde karşılamak üzere 19 hastanede oluşturulan evde sağlık ekiplerinin binlerce hasta ve yakınının hayatını kolaylaştırdığını bildirdi.

Antalya İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. İsmail Başıbüyük, engelli, yaşlı ya da yatağa bağımlı hastaların rutin tıbbi ihtiyaçlarını hastaneye gitmelerine gerek kalmadan evlerinde karşılamak üzere 19 hastanede oluşturulan evde sağlık ekiplerinin binlerce hasta ve yakınının hayatını kolaylaştırdığını bildirdi.

Evde sağlık hizmetleri noktasında açıklamalarda bulunan Başıbüyük, Sağlık Bakanlığı’nın hedef ve politikaları çerçevesinde , herkesin sağlık hakkına kolaylıkla ve yüksek kaliteyle erişimini kolaylaştırmak vizyonu ekseninde, Antalya’da evde sağlık hizmeti alan hastalardan hastaneye gidemeyecek durumda olanların hizmeti ayağına kadar götürüldüğünü belirtti.

"Yerinde sağlık raporu"

Hastaneye gelemeyecek hastaların evinde tedavisinin yapılması, sadece hastanın değil, hasta yakınlarına da büyük kolaylık sağladığına vurgu yapan Başıbüyük, "Evde sağlıkta, sadece ağız ve diş sağlığı hizmetleri değil, psikolog ve fizik tedavi ihtiyacı olan hastalarımıza da evlerinde hizmet veriyoruz. Ayrıca izlemi yapılmış ve tanı almış eve ya da yatağa bağımlı hastalara yerinde sağlık raporu düzenlenmesi uygulaması ilimizde başladı. Bakanlığımızca pilot uygulama olarak başlatılan bu hizmet ile Kepez Devlet Hastanesi ve Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından eve bağımlı hastalara yerinde engelli sağlık kurulu raporu düzenlenmektedir’’ dedi.

Başıbüyük, hasta yakını evde sağlık birimini arayıp hastasının diş tedavisi olması gerektiğine dair başvuru yaptığında, yatağa bağımlı, yaşlı, engelli farketmeksizin hastaneye gidemeyecek durumdaki her hasta için ilgili ağız ve diş sağlığı merkezli ekiplerince tedavilerin evlerinde gerçekleştirildiğini kaydetti.

"Diş bile yapılıyor"

İçinde her türlü cihazın yer aldığı mobil diş üniteleri ile hasta muayene ve tedavilerine giden diş ekipleri, röntgen çekiminden protez yapımına kadar genel anestezi gerektirmeyen her türlü işlemi ev ortamında yapabildiğine dikkati çeken Başıbüyük, "Hastaların bu hizmetten faydalanabilmesi için “444 38 33” yani ’444 EVDE’ numarasını arayıp hastayı kayıt ettirmeleri gerekmektedir. Sonrasında evde sağlık ekipleriyle koordineli bir şekilde diş tedavisine ihtiyaç duyan hastalar belirlenip, randevuları planlanmaktadır. Ekiplerimizde diş hekimi, hemşire, diş protez teknikeri ve şoför bulunmaktadır. Mobil diş ünitemizde de diş hekimi koltuğunda bulunan bütün cihazlar yer almaktadır. Bu çerçevede Antalya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi tarafından eve bağımlı bir hastaya yapılan ziyarette, yerinde diş protez işlemi gerçekleştirildi. Ayrıca hastanın 18 yıl önce düzenlenen engelli sağlık kurulu raporunun tıbbi durumunun değiştiği ve yatağa bağımlı hale geldiği için yenilenmesi gerektiğinden, hasta yakını eve ya da yatağa bağımlı hastalara yerinde engelli sağlık kurulu raporu düzenlenmesi uygulaması hakkında bilgilendirildi ve gerekli işlemler başlatıldı" ifadelerine yer verdi.