Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’nın 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle Ankara’daki Cebeci Şehitliği’nde gerçekleştirdiği program ile şehit ve gaziler unutulmadı.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’nın 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle Ankara’daki Cebeci Şehitliği’nde gerçekleştirdiği program ile şehit ve gaziler unutulmadı.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından Cebeci Şehitliği’nde 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle gerçekleştirilen mevlit programına birçok gazi ve şehit ailesi katıldı. Şehit ve gazilere dualar okunan programda 1996 yılında Hakkari Çukurca’da girdiği bir çatışma sonucu yaralanan, sağ gözünü ve sağ böbreğini kaybettiği için gazi olan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, “Biz bu millete, bayrağa ve devlete her daim canımızı feda etmeye hazırız” dedi.

"Gazi ve şehit yakınlarımızın özlük hakları tamamıyla genişletildi"

Aylar, şöyle devam etti:

“Bu ülke için gazi ve şehit olmak bir şereftir, onurdur. Bugün 19 Eylül Gaziler Günü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e mareşallik ve gazilik unvanının verilişinin 101. yıl dönümü. Bu ülke için bedel ödeyen, uzuvlarını feda eden kahraman gazilerimizin Gaziler Günü’nü kutluyorum. Gazi, bu milletin tam kendisidir, vatandır, bayraktır, adanmışlıktır, sadakattir. Gazi bu milletin ruhundan çıkan, kendini bu ülkeye feda eden kahramanın adıdır. Gazi olmak Allah’ın makamıdır. Gaziler ve şehit yakınları olarak bu milletten hiç bir şey beklemiyoruz. Biz sadece saygı ve onur bekliyoruz. Hatırlanmak istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, gazilerimizle ve şehit yakınlarımızla çok yakından ilgileniyorlar. Çıkarılan kanun maddeleri ve iyileştirmelerle ilgili çok ciddi çalışmalar yapıldı. Gazi ve şehit yakınlarımızın özlük hakları tamamıyla genişletildi. Devlet, artık bir şehit ve gazi olduğunda ilk gün itibarıyla şefkatli kollarıyla gazilerimizi ve şehit yakınlarımızı sarıp sarmalıyor ve hayatı boyunca hiç bir zaman bırakmıyor. Bu büyük devlet olmanın bir göstergesidir. Gazilerimiz ve şehit yakınlarımız hiç bir zaman karşılık beklemediler."

Cebeci Şehitliği’nde okutulan mevlit sonrasında Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından gazilere ve şehit ailelerine yemek dağıtılacak, şehitlerin mezarlıkları sulanacak. Ardından ise vakıf heyeti ile şehit yakınları ve gaziler Anıtkabir’i ziyaret edecek.