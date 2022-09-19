Denizli’de 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle kentte çeşitli etkinlikler düzenlendi. İl protokolü ve gaziler, ahirete intikal etmiş olan gazilerin bulunduğu Gaziler Mezarlığı ziyaretinde duygusal anlar yaşadı.

Denizli’de 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle kentte çeşitli etkinlikler düzenlendi. İl protokolü ve gaziler, ahirete intikal etmiş olan gazilerin bulunduğu Gaziler Mezarlığı ziyaretinde duygusal anlar yaşadı.

Denizli’de TBMM tarafından Mustafa Kemal Atatürk’e "Gazilik" unvanı ile "Mareşallik" rütbesinin verilişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi. Valilik binası önünde düzenlenen törene Denizli Valisi Ali Fuat Atik, AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Ahmet Kutluhan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Muharip Gaziler Derneği Denizli Şube Başkan Vekili Hamdi Helvacılar, gaziler ve yakınları katıldı. Atatürk büstüne çelenk koyulmasının ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Muharip Gaziler Derneği Denizli Şube Başkan Vekili Hamdi Helvacılar, hiç düşünmeden ve geriye bakmadan vatan, millet ve özgürlüğün sembolü olan Türk bayrağı için yediden yetmişe emperyalist devletlerin topyekun saldırılarına karşı mücadele eden herkesi minnetle andığını söyledi.

"Hayatta olan tüm gazilerimize de sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum”

15 Temmuz’da meydana gelen hain darbe girişiminde vücutlarını siper eden tüm malul gazilerin şeref günü olduğunu belirten Muharip Gaziler Derneği Denizli Şube Başkan Vekili Hamdi Helvacılar, “19 Eylül; kurtuluş savaşında, Kore’de, Kıbrıs’ta savaşan muharip gaziler ile Türkiye Cumhuriyetinin rejimi, üniter yapısı ve toprak bütünlüğü uğrunda vatan hainlerine terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden asker, polis, güvenlik korucuları ve 15 Temmuz’da meydana gelen hain darbe girişiminde vücutlarını siper eden tüm malül gazilerin şeref günüdür. Hiç düşünmeden ve geriye bakmadan vatan, millet ve özgürlüğümüzün sembolü şanlı Türk bayrağımız için yediden yetmişe emperyalist devletlerin topyekun saldırılarına karşı mücadele ederek bize bu cennet vatanı emanet eden şehitlerimiz ile ulu önderimiz gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile ebediyete intikal eden tüm gazilerimizi bu özel günümüzde rahmet ve minnetle anıyor, kahramanlık abidesi olarak yaşamını sürdüren hayatta olan tüm gazilerimize de sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum” dedi.

Kentte 19 Eylül dolayısıyla düzenlen çeşitli etkinlerin ardından il protokolü ile gazilerin son durağı Denizli Büyükşehir Belediyesi Gaziler Mezarlığı oldu. Protokol üyeleri tarafından mezarlıklarda bulunan gazilerin kabrinin üstüne karanfil bırakıldı. Denizli İl Müftüsü Mehmet Aşık tarafından okunan dulların ardından program sona erdi.