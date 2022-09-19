Muğla’nın Seydikemer ilçesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 19 Eylül 1921 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk’e “Mareşal” rütbesi ile “Gazilik” unvanının verildiği günün 101’inci yıl dönümü olan 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle bir tören düzenlendi.

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 19 Eylül 1921 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk’e “Mareşal” rütbesi ile “Gazilik” unvanının verildiği günün 101’inci yıl dönümü olan 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle bir tören düzenlendi.

Seydikemer Belediyesi ve Seydikemer Kaymakamlığı önündeki Atatürk abidesi önünde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Tören Seydikemer Kaymakamlığı, Seydikemer Belediyesi ve Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin çelenginin Atatürk abidesine koyulması ile başladı. Çelenk sunma töreninin ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Törene Muğla Vali Yardımcısı ve Seydikemer Kaymakam Vekili Ayhan Yazgan, Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Seydikemer İlçe Emniyet Müdürü Muzaffer Yüceur, Seydikemer İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hakan Tur, Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Temsilcisi Durmuş Ali Dağdelen ile gaziler, şehit aileleri, kurum müdürleri, STK ve siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hamza Sürücü ile Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Temsilcisi Durmuş Ali Dağdelen yaptı. Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hamza Sürücü; “Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk’e ’Mareşal’ rütbesi ile ’Gazilik’ unvanının verildiği günün 101’inci yıl dönümü olan 19 Eylül Gaziler Günü’nü idrak etmenin gururunu yaşıyoruz. Şehitlik ve gazilik sadece manevi açıdan değil, askerlik açısından rütbelerin en şerefli ve en yücesidir. Tüm gazilerimize ebediyen minnet ve şükran borçluyuz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de ’Vatan ve milletinin her şeyini feda eden harp malulü ve gazileri canlı birer abidedir.’ sözleriyle gazilerimize olan minnet duygusunu ifade etmiştir. Nasıl ki ulusal bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü Kurtuluş Savaşı’na katılarak şehit ve gazi olanlara borçluysak, bugünde ulus ve ülkü bütünlüğümüzü her türlü iç ve dış tehdide karşı canları pahasına savaşarak koruyan, bu uğurda gazi ve şehit olanlara borçluyuz. Saygıdeğer gazilerimize bu vesile ile minnet ve şükranlarımızı sunmayı bir borç biliriz” diye konuştu.

"Büyük onur ve gurur kaynağıdır"

19 Eylül Gaziler Günü’nün bedeli canla ve kanla ödenmiş bu toprakların vatan olmasında ve devletin bekası uğrunda canlarını adayanların gurur ve şerefle hatırlandığı ve anıldığı bir gün olduğuna dikkat çeken Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Temsilcisi Durmuş Ali Dağdelen ise "19 Eylül Gaziler Günü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, TBMM tarafından gazi unvanı ile taçlandırdığı gündür. Tarihin her döneminde hür yaşamayı, bağımsızlık ve istiklalini canı pahasına korumayı ilke edinen aziz milletimiz, bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük bir onur ve gurur kaynağı saymıştır. Asil Türk Milleti’nin bağrından çıkmış, şanlı ve şerefli Türk Ordusu dün olduğu gibi bugün ve yarın da vatanımızın bölünmez bütünlüğünün sigortası, hürriyet ve bağımsızlığımızın en büyük güvencesi ve dayanağıdır. İnanıyoruz ki, kan dökülerek vatan olan bu topraklar bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada Türk Milleti tarafından en kutsal emanet olarak korunacaktır" dedi.

Konuşmaların ardından Şehit Alper Seven Anadolulu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ebru Erbağcı, “Kahraman” isimli şiirini, Kıbrıs Gazisi Rasih Ayıran ise Orhan Şaik Gökyay’ın “Bu vatan Kimin” isimli şiirini okudu. Ayıran şiirini okurken yanında getirdiği Türk Bayrağını da açtı. Tören Atatürk abidesi önünde hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.