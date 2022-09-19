VAN (İHA) – Van’ın Çatak ilçesinde, ‘19 Eylül Gaziler Günü’ çeşitli etkinliklerle kutlandı.

VAN (İHA) – Van’ın Çatak ilçesinde, ‘19 Eylül Gaziler Günü’ çeşitli etkinliklerle kutlandı.

1921 yılında TBMM tarafından Mustafa Kemal Paşa’ya “Mareşal” rütbesiyle “Gazi” unvanının verilişinin yıldönümü olan 19 Eylül Gaziler Günü, Çatak’ta düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler Hükümet Konağının önünde saat 10.00’da resmi tören ile başladı. Çatak Hükümet Konağındaki Atatürk büstüne Çatak Kaymakamı Serkan Sercan ve Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan tarafından çelenk sunulmasıyla devam etti. Saygı duruşu ve istiklal Marşı’nın okunmasının ardından, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Jandarma Teğmen Eren Korkmaz yaptı. Ardından törene katılanlar Çatak Öğretmenevine giderek Çatak Kaymakamlığı tarafından verilen kahvaltıda bir araya geldi. Düzenlenen törene Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya, Eşi Duygu Sakarya, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İnanç Marim, İlçe Emniyet Amiri Emre Altuntop ilçede görev yapan kurum amirleri, şehit yakınları ve gaziler ve AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu katıldı.

Tören sonrası açıklama yapan Kaymakam Sakarya, "Üzerinde yaşadığımız toprakların bizler için vatana dönüşmesi, bayrağımızın özgürce dalgalanması, şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakârlıklarının eseridir. Gazilerimiz vatanları uğruna canlarını ortaya koymuş kahramanlardır. Gazilik ömür boyu taşınacak bir şereftir. Başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm gazilerimize ve şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum" dedi.

Tören Gaziler Günü programına katılanların günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.