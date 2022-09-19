Ardahan’da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Ardahan’da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Ardahan Valiliği önündeki Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirilen törene, Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Belediye Başkanı Faruk Demir, Ardahan Gaziler Derneği Başkanı Yener Göydemir, Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Karabulut, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Naciye Görmez ve protokol üyeleri katıldı. Tören, anıta çelenk sunma ile başladı. Törende sırasıyla Valilik, Garnizon komutanlığı, Belediye Başkanlığı ve Gaziler Derneği Ardahan Şube Başkanlığı çelenkleri bırakıldı. Çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşu ardından da İstiklal Marşı eşliğinde Türk Bayrağı göndere çekildi. Tören, günün anlam ve önemini belirten konuşma ile devam etti.

Gaziler Derneği Başkanı Yener Göydemir, günün anlam ve önemini içeren konuşma yaptı. Göydemir, "Gaziler günü; bu aziz vatana canlarını adayan tüm gazilere kutlu olsun. Dün olduğu gibi bugün de aynı inançla bu aziz vatanın birliği ve bölünmezliğine, ulusal değerlerine saldıranlara karşı her zaman kanımızı akıtmaya, canımızı feda etmeye hazırız. Bizim için vatan savunmasında şehit ve gazi olmak kadar güzel bir kavram olamaz. Şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir ’dedi.

Konuşmanın ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğünce görevlendirilen öğrenciler tarafından şiir okundu. Böylelikle tören sona erdi. Vali Hüseyin Öner, daha sonra Şehit ve Gaziler Dernek Başkanlığını ziyaret ederek bir müddet sohbet etti.