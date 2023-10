Bodrum Belediye Meydanında 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı.

Bodrum Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz’ün Bodrum Muhtarlar Derneği Çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

Muhtarlar gününe Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz, Bodrum’da görev yapan muhtarlar, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, ilçe protokolü, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve basın mensupları katıldı.

Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında şunları söyledi:

“Biz muhtarlar olarak milletimize ve devletimize hizmet etme davasındayız. Muhtarlarımız görevlerini ifa ederlerken bir yandan vicdanlarını bir yandan da akıllarını en iyi şekilde kullanmak zorundadır. Bodrum’da bulunan 56 muhtar olarak bizi seçen yüce halkımıza ve bağlı olduğumuz büyük Türkiye Cumhuriyeti Devletine yakışır şekilde görevimizi ifa etmekteyiz ve ifa etmeye de gönülden yeminliyiz. Özellikle olağandışı durumlarda halka hizmetimizde mesai kavramı gözetemeyiz. Muhtarlarımızın nasıl çalıştığı ortadadır. Bundan sonra da muhtarlarımız, vatandaşlarımıza en üst seviyede hizmet vermeye devam edecektir. 194. yılını kutladığımız bugünümüzü 19 Ekim Muhtarlar Günü olarak kabul eden ve kutlamamıza neden olan büyük devletimize muhtarlar olarak minnet duygumuzu ve teşekkürlerimizi sunuyoruz”

Belediyeden muhtarlara kahvaltı etkinliği

Bodrum Belediyesi tarafından 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Trafo Kafe’de muhtarlara kahvaltı etkinliği düzenlendi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın katılımıyla gerçekleşen etkinliğe Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, belediye başkan yardımcıları, ilçe protokol üyeleri, Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz, Bodrum Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Ahmet Kurtini ve kent genelindeki mahalle muhtarları katıldı.

Kaymakam Mustafa Çit, muhtarlığın önemli bir müessese olduğunu belirttiği konuşmasında, “Demokrasinin yereldeki en doğrudan vatandaşa temas eden muhtarlarımız, afetlerde her an vatandaşlarımızın yanında. Salgında, yangında ve pandemide yanında. Her türlü dertlerde yanında. Vatandaşların dertlerini bizlere ulaştıracak müessese onlardır. Ben onlara teşekkür ediyorum” dedi.

“Verdiğiniz hizmetlerin karşılığı yok”

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, muhtarların çok kutsal bir görevi icra ettiklerini belirttiği konuşmasında şunları söyledi:

“Yaptığınız görev tamamen karşılıksız, gönülden bir kamu hizmeti. Verdiğiniz hizmetlerin karşılığı yok diyelim. Salgında, yangında, depremde vatandaşın ve devletin yanında oldunuz. Sizleri bu vatansever yaklaşımlarınızdan dolayı kutluyorum. Her zaman vatandaşın menfaati için gerektiğinde belediyelerle, gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşlarıyla büyük bir mücadele ediyorsunuz. Bilin ki sizlerin bu çalışma azminize ve yaptıklarınıza sonuna kadar destek olmak bizlerin de görev ve sorumluluğudur. Halkın ihtiyaçlarına vereceğiniz karşılıklarda sizlerin yanında olmak için gece gündüz çalışıyoruz. Sizlerle çalıştığım için çok mutlu olduğumu ifade ederken bundan sonraki hayatınızda ve çalışma yaşamınızda sizlere başarılar diliyorum. İnşallah çok daha güzel günlerde hep birlikte oluruz.”

Etkinlik sonunda Bodrum Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından günün anlam ve önemine binaen hazırlanan plaket ve isme özel ajandalar muhtarlara takdim edildi.