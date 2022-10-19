Törene ilçe merkezi ile ilçeye bağlı kırsal mahallelerden oluşan 49 mahalle muhtarı, kurum amirleri katıldı.

Muhtarlar Günü töreni Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla kutlandı. Törenin ardından Belediye Başkanı Hasan Doğru muhtarları kabul ederek, Muhtarların Günü’nü kutladı.

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