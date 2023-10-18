Malatya’da Muhtarlar Günü etkinlikleri çerçevesinde muhtar dernek başkanları Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Çolak’a ziyarette bulundular.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Latif Okyay, Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren ile ilçe muhtarlar dernek başkanlarının katıldığı ziyarette konuşan Muhtar Dernek Başkanları, “Bu günde bizleri kabul eden Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Mehmet Çolak ve Genel Sekreterimiz Latif Okyay’a teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız her zaman bizlerin yanında olmuştur. Malatya genelinde bütün mahallelerimize çok büyük hizmetler yapıldı. Malatya çok büyük bir deprem yaşadı bu depremin yaralarını da hep birlikte el ele vererek birlikte saracağız. Deprem sürecinde Büyükşehir Belediye Başkanımızı her zaman yanımızda gördük. Sayın Başkanımıza muhtarlarımıza göstermiş olduğu bu yakın ilgi ve alakalarından dolayı da teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştular.

Ziyaret sırasında bir konuşma gerçekleştiren Genel Sekreter Latif Okyay, “Başkanımız il dışında bazı programla katılacağından dolayı sizlerle bir araya gelemedi. Muhtar Dernekleri Başkanlarımıza ve muhtarlarımıza bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Muhtarlarımızın günlerini kutluyor, sağlık ve sıhhat içerisinde bir hayat diliyorum” dedi.

Muhtarların Muhtarlar Gününü kutlayan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Çolak ise yaptığı konuşmada, “Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak merkez ve ilçelerimizdeki 718 muhtarımız ile birlikte, şehrimizi mazisine layık istikbale hazırlamak için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Muhtarlar vatandaşlar ile birebir temasta olan en küçük idari yapı taşları olup, bizler de muhtarlarımızı mahallelere en iyi hizmeti vermek için gayret gösteren birer mesai arkadaşımız olarak görüyoruz. Muhtarlarımız bizlerin en yakın çözüm ortakları oldukları gibi, aynı zamanda vatandaş ile Belediyeler arasında bir köprü vazifesi görmektedirler. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’ın da sık sık belirttiği gibi sizler sahadaki gözümüz, kulağımız ve sesimiz olarak sorunları bizlere iletmektesiniz. Sorunları iletmekle kalmayıp, aynı zamanda sıkı bir şekilde takip de ediyorsunuz ve ben bunun bizzat canlı şahidiyim. Selahattin Başkanımız Belediye Başkanlığı görevine başladığı günden bugüne kadar ortak akıla büyük önem vermiş, şehrin geleceğini planlarken başta muhtarlarımız olmak üzere tüm paydaşlarla sürekli istişare halinde olmuştur. Sayın Başkanımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de muhtarlar ile güzel hizmetleri konuşmak, paylaşmak ve fikir alış verişinde bulunmak için bir araya gelmeye devam edeceğine yürekten inanıyorum. Bu vesileyle bir kez daha hoş geldiniz diyor, Muhtarlar Gününüzü tebrik ediyorum” diye konuştu.

Ziyaret sırasında İl dışında bulunan Başkan Gürkan telefon açarak bütün dernek başkanlarının ve muhtarların gününü kutlayarak kısa süre sonra bir araya geleceklerini ifade etti.