Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarındaki 2 düzensiz göçmen olayında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı, 27’si yakalandı.

Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen yere hareket etti. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 19 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Botu’na (TCSG-11) alınarak kurtarıldı. Bodrum açıklarındaki başka bir göçmen olayında ise lastik bota binip yasadışı yollarla yurtdışına çıkmaya çalışan göçmenlerin bindiği hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 27 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan 46 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.