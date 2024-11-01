“Turizmin Değeri, Zeytinyağının Başkenti” sloganıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Ticaret Borsası, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ticaret Odası, Ayvalık Ziraat Odası, Ayvalık Esnaf ve Sanatkârlar Odası ile ATO Duyusal Analiz Laboratuarı tarafından düzenlenen 19. Ayvalık Uluslararası Zeytin, Hasat ve Turizm Festivali çerçevesinde ilk hasat, Barbun’un Çiftliği’nde gerçekleşti.

İlk hasatta; Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcısı Onur Yavuz, Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, Ayvalık Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Melih Çakırca, ATOLAB Başkanı Cafer Çaylan, daire amirleri, sektör temsilcileri ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu.

“Gelecek; toprağına, suyuna, üretimine ve üreticisine sahip çıkanlar için güzel olacaktır”

İlk hasat etkinliğinin açılış konuşmasını yapan Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal, zeytinde bu yılki rekoltenin yüksek olduğunu vurgulayarak, “Zeytinde var yılı dediğimiz bir sezonun içindeyiz. En büyük temennimiz üründeki bolluğun, çiftçilerimizin gelirlerinde de yaşanmasıdır. Dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik kriz hepimizin malumudur. Bunun yanında etrafımızda yaşanan savaşlarında etkisiyle üretim maliyetlerimiz neredeyse ikiye, üçe katlamış durumda. Zeytin ve zeytinyağı fiyatlarında ise geçen yıla göre büyük bir düşüş yaşanmış durumda. Var yılı nedeniyle yaşanacak üretim artışı ile birlikte bu fiyatların daha da düşme riski var. Üretici fiyatlarının daha da düşmemesi için zeytin ve zeytinyağının stratejik ürün kapsamında tutularak devlet tarafından taban fiyat uygulamasına geçilmesi, yine devlet desteklerinin üreticilerimizin zararını karşılayacak düzeyde arttırılması, zeytinyağı ihracatındaki kısıtlamaların kaldırılarak tüm yıl boyunca açık olması, devletimizin de desteğiyle yeni pazarlara girilmesi büyük önem arz etmektedir. Üretici fiyatları ile raflardaki fiyatlar arasındaki uçurumun kapanması için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalı, aracıların değil üretenlerin kazandığı bir sistem kurulmalıdır. Şunu asla unutmayınız. Tarımın olmadığı yerde hayat da olmaz. Gıda üretiminin ve üreticilerimizin koruma altına alınması demek geleceğimizin koruma altına alınması demektir. Yine hepimizin bildiği üzere küresel ısınma nedeniyle yağışların azalması, yer altı sularının çekilmesi, tarım alanlarının imara açılması gibi sayabileceğimiz birçok nedenle tarım alanlarımız maalesef çok ciddi tehdit altında. Tüm bunların yanında tarımsal üretimi tehdit eden birçoğumuzun farkında dahi olmadığı çok önemli bir sıkıntımız var. Tarımda çalışan ve üreten nüfus her geçen gün azalıyor ve yaşlanıyor, gençlerimiz tarımdan uzaklaşıyor. Tarımdaki genç iş gücü yok denecek kadar azalmış durumda. Ayrıca sektörde çalışacak işçi bulmak neredeyse imkânsız hale geldi. Tarım sektörünü daha cazip hale getirmeliyiz. Tüm çiftçilerimiz adına şunu özellikle belirtmek isterim ki, sizin için üretenlere hak ettiği değeri vermezseniz; sonunda siz kaybedersiniz. Çünkü gelecek; toprağına, suyuna, üretimine ve üreticisine sahip çıkanlar için güzel olacaktır” dedi.

“Sektörde çözüm bekleyen pek çok sorun var”

Etkinlikte konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ise, zeytincilikte çözüm bekleyen pek çok sorunun olduğunu belirterek, “Zeytinliklerin maden sahalarına sunulmak istenmesi, bir yandan önüne geçilemeyen taklit ve tağşiş meselesi, bir yandan kuru geçen mevsimler. En önemlisi de zeytinyağı tüketiminin yetersiz olması. Bu sorunları çözmedikçe zeytincilikte daha ileriye gitmek çok güç olacak. Zeytin ve zeytinyağı üretiminde lider ülke olmamız gerekirken ülke olarak bu tür sorunlarla yatıp kalkıyoruz. Şöyle bir bakalım; bu sezon ülke genelinde 475 bin ton yağ ve 750 bin ton sofralık zeytin rekoltesi bekleniyor. Zaten son dönemde özellikle kuraklık nedeniyle zeytinler 6-7 kilogramda 1 kilogram zeytinyağı üretiyor. Ortalama yani bütün sezon düşündüğünüz zaman bu oranın 6’da 1 olduğunu görüyoruz. Toprağımıza, suyumuza ağacımıza sahip çıkıldığında, zeytinlik alanlara dokunulmak bir yana her yıl daha çok zeytin fidanı dikerek ülkemiz neden dünya lideri olmasın, neden ülkenin dört bir yanında insanlar bolca zeytinyağı tüketmesin. Sonuç olarak; tekrar ifade etmek istiyorum toprağın üstündeki zeytin toprağın altındaki madenlerden daha değerlidir” diye konuştu.

Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman da ilçenin en önemli ekonomik değerleri olan zeytin ve turizm sektörüne yönelik yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, tüm zeytin üreticisine bereketli hasatlar diledi. Konuşmaların ardından yılın ilk zeytin hasatı yapıldı.

Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal’a ait Barbun’un Çiftliği’ndeki animasyon gösterimleri ve müzik eşliğindeki hasat etkinliğine katılan konuklara, ilk sıkım zeytinyağından yapılan keşkek, pilav ve ayranın yanı sıra irmik helvası ikramında bulunuldu.

Etkinliğe katılanların hep birlikte zeytin ağaçlarından hasat yapılması ve toplanan zeytinlerin bekletilmeden sıkılmasının ardından ilk zeytinyağının sıkımından elde edilen zeytinyağından konuklara tadım ikramları da yapıldı.

Etkinlik konserle sona erdi.