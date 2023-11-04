Kocaeli’de Potasız Okul Kalmasın Projesi çerçevesinde yıl içerisinde 188 okulda basketbol ve voleybol sahası yapıldı.

Hayata geçirdiği proje, çalışma ve etkinliklerle kentin sosyal yaşamına değer katan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sportif faaliyetlere verdiği destekle gençlerin hem eğitimine hem de eğlenmesine katkı sunuyor. Büyükşehir ekipleri Potasız Okul Kalmasın Projesi çerçevesinde yıl içerisinde Kocaeli genelindeki 188 okula daha basketbol ve voleybol sahası yaptı. 175 okuldaki asfalt serimi, zemin saha boyama tamamlanarak pota imalatı ile basket ve voleybol saha oluşturma çalışmaları gerçekleştirildi. 13 okuldaki çalışmalar ise devam ediyor.