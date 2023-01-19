Muğla’nın önemli turizm merkezlerinin başında gelen Fethiye’de Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Hisarönü-Ovacık kanalizasyon hattı tamamlandı.

Muğla’nın önemli turizm merkezlerinin başında gelen Fethiye’de Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Hisarönü-Ovacık kanalizasyon hattı tamamlandı.

184 Milyon lira yatırım yapıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 2020 yılının Mart ayında başlanılan Hisarönü-Ovacık kanalizasyon hattında bu güne kadar 121 km kanalizasyon hat imalatı, 2 bin 644 muayene bacası, 3 bin 841 adet parsel bacası imalatı ve 3 adet terfi merkezi imalatı tamamlandı. Hisarönü-Ovacık Kanalizasyon projesi 184 milyon 815 TL’ye mal oldu. 121 km uzunluğundaki kanalizasyon hattının tamamlanmasının yanı sıra yollarda da 6 bin 300,90 metrekare beton/kilitli parke taşı tamiratı, 163 bin 250,98 metrekare de asfalt tamiratı yapıldı.

Abone bağlantıları başladı

Fethiye tarihinin en büyük yatırımlarından birisi olan Hisarönü-Ovacık Kanalizasyon hattının tamamlanmasının ardından atık su abone bağlantılarına başlandı.