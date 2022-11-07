Başkan Zeydan Karalar, sanatçı Necati Palaz’dan sergi hakkında bilgi alıp, hemşehrilerini sergiyi gezmeye davet etti.

Kara kalem, kuru kalem ve yağlıboya portre çalışmalarından oluşan 184 eserin yer aldığı sergiyi Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da gezdi.

Cumhuriyet’in 99. yıl dönümü dolayısıyla açılan sergide, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün portre tabloları yer aldı.

Adanalı sanatçı Necati Palaz tarafından Adana Büyükşehir Belediyesi 75. Yıl Sanat Galerisi’nde ‘’Atatürk’’ konulu resim sergisi açıldı.

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