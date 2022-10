Posta ve Telgraf Teşkilatı’nın 182. kuruluş yıl dönümü düzenlenen etkinlikle kutlandı. Ardahan Merkez şubesinde düzenlenen etkinlikte şubenin 182. müşterisi Burhan Çaydaşi’ya günün anısına ‘Büyük Zafer’in 100. yılı’ isimli pul albümü hediye edildi.

Posta ve Telgraf Teşkilatı’nın 182. kuruluş yıl dönümü düzenlenen etkinlikle kutlandı. Ardahan Merkez şubesinde düzenlenen etkinlikte şubenin 182. müşterisi Burhan Çaydaşi’ya günün anısına ‘Büyük Zafer’in 100. yılı’ isimli pul albümü hediye edildi.

Posta nezareti adıyla 23 Ekim 1840 tarihinde kurulan Posta ve Telgraf Teşkilatı’nın 182’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ardahan Merkez Şubesi’nde program düzenlendi. Para yatırmak için merkez şubesine gelerek kuruluş yıl dönümüyle aynı rakamları taşıyan 182 numaralı gişe numarasını alan Burhan Çaydaşi’ya Posta ve Telgraf Teşkilatı’nın Başmüdürü Jülide Kaya tarafından ‘Büyük Zafer’in 100. yılı’ isimli pul albümü hediye edildi. 182. müşteri Çaydaşi, hediye için teşekkür ederken çalışmalarında başarılar diledi.

Julide Kaya, yaptığı açıklamada, ’’Kökleri sağlam, dalları birçok alana uzanan asırlık bir çınar misali, sorumluluklarımızın bilinciyle milletimize hizmet ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz’’ dedi.

Posta ve Telgraf Teşkilatı’nın hizmet ağını her geçen gün büyütmeyi hedeflediğini kaydeden Kaya, ’’Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi 23 Ekim 1840 tarihinde Posta Nezareti olarak Osmanlı Devleti içerisinde iletişim ve haberleşmeyi sağlamak üzere kuruldu. Kurulduğu ilk günden itibaren Türk milletinin birçok temel ihtiyacını karşılayan Posta ve Telgraf Teşkilatı, sunduğu hizmet ağını her geçen gün büyütmeyi hedefliyor. Türkiye’nin dört bir yanında yer alan iş yerleri ve 42 bini aşkın personeli ile müşterilerinin üst düzey memnuniyet duymasını sağlıyor. Günümüzde postadan kargoya, e-ticaretten filateliye, bankacılıktan lojistiğe birçok alanda faaliyetlerini sürdüren Posta ve Telgraf Teşkilatı sahip olduğu iki asra yaklaşan tecrübesi ile geleceğe emin adımlarla ilerliyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı geçmişten gelen hizmet alanlarına yenilerini eklerken aynı zamanda sürdürdüğü faaliyetlerini de günümüz ihtiyaçları ve teknolojisi ile yenilemeye ve hem ulusal hem de uluslararası sorunlara çözüm bulma noktasında aktif olarak rol almaya devam ediyor. Hizmetlerini dünya çapında önemi her geçen gün daha çok anlaşılan iklim bilinci ve çevre duyarlılığına uygun bir şekilde, geçmişten aldığı 2 asra yaklaşan tecrübesini günümüz teknolojileri ile birleştirerek güncelliyor. Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi ile tebligatların dijital ortama taşınmasını sağlayarak tonlarca kâğıdın israf edilmesine engel oluyor. Bu sayede binlerce ağaç kesilmekten kurtuluyor. Yeşil lojistik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Posta ve Telgraf Teşkilatı filosunda bulunan elektrikli araç sayısını artırarak çevre dostu bir anlayış ile karbon salınımını en aza indirmeyi hedefliyor” dedi.