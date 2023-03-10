Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, asrın felaketi olan depremlerin ardından şehirde devam eden depreme hazırlık ve kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin 180 bin 84 binanın risk tespit verilerinin tamamlandığını, dönüşüm yapılacak yapılarla ilgili hak sahipleriyle görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya’da devam eden depreme hazırlık ve kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yüce, 180 bin 84 binanın risk tespit verilerinin toplama işlemlerinin tamamlandığını ve raporların hazırlanacağını belirterek, 150 vatandaşın depremlerin ardından yapılarının dayanaklılık hususunda başvuru yaptıklarını söyledi.

“Yapılarının kontrolü için 150 başvuru aldık”

Deprem merkezi kurduklarını belirten Yüce, “Sakarya’mızın afet, özellikle de deprem potansiyelini göz önünde bulundurarak, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığımızı kurduk. Bununla birlikte tüm ilimizi kapsayacak şekilde Kentsel Dönüşüm Strateji belgesi hazırladık. Deprem riskine hazırlık çerçevesinde dört kat ve üstü, ihtimal dahilinde riskli yapıların dönüşümünü gerçekleştirmek amacıyla; Sakarya’nın söz konusu eski yapı stokunun depreme dayanıklı bir şekilde dönüşmesi ve yenilenmesini sağlamak üzere; riskli yapıların yeniden yapılmasını teşvik edilmesi amacıyla yönlendirici imar plan notu hükümlerini hazırladık. 6 Şubat 2023 tarihinden itibaren Belediye Başkanlığımıza gelen CİMER, ULAKBEL, telefon ve oturduğu konutun depreme dayanıklılığı konusunda şahsen başvuran yaklaşık 150 kişiye bilgilendirme yapıldı” dedi.

“180 bin 84 binanın risk tespit verileri tamam”

180 bin 84 binanın risk tespit verileri tamamlandığını aktaran Yüce, “Sakarya’mızın bina envanterini çıkartıyoruz. 2020 Eylül ayı itibari şehrimizin ihtimali olan bir depremin sebep olacağı hasarların önceden tespiti için binaların gözlemsel incelenmesi ile depreme karşı nasıl davranış göstereceği, deprem hasar görebilirlikleri, risk tespit çalışmaları devam etmektedir. Bu proje çerçevesinde günümüze kadar toplam 180 bin 84 bina için veri toplama işlemi bitirilmiş olup en kısa süre içerisinde raporlaması yapılacaktır. Tüm bunlarla birlikte afetlere yönelik olarak, afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışların kazandırılması için Afet Bilinci Eğitimlerine başlanmış olup, şimdiye kadar kurumumuzda 552 kişiye eğitim verdik ve vermeye devam ediyoruz. Rezerv konut üreterek, kentsel dönüşüm sürecinin başladığı yapılarda ikamet etmekte olan maliklerin geçici süre ile rezerv konutlara yerleşmesini sağlayacak, kentsel dönüşüm sürecinin hızlanması amacıyla rezerv alan araştırma çalışmaları gerçekleştireceğiz. 6306 Sayılı Kanun çerçevesinde riskli yapı olduğu düşünülen yapıların bulunduğu ilçe belediyeleri ile koordineli bir şekilde maliklerince riskli yapı tespit işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir. Binasını yenilemek isteyen kat maliklerinden belediyemize başvuruları esnasında tam mutabakatla anlaşmaya varan parsel sahipleriyle iştirak şirketimiz arasında ön protokol imzalanarak kentsel dönüşüm süreçlerinin hızla tamamlanmasını sağlayacağız” diye konuştu.

“Tüm imkanlarımızı dönüşüm için seferber ediyoruz”

Kentsel dönüşüm için tüm imkanların seferber olduğunu belirten Yüce, “Özellikle 1999 depremini yaşamış, dört ve üzeri katlı binalara risk analizi işleminin yapılması için vatandaşlarımızın belediyemize müracaat etmesini teşvik edeceğiz. Kentsel dönüşümüne karar verilen binalarla ilgili devletimizin verdiği kira yardımı ve taşınma yardımıyla birlikte taleplere göre belediyelerimizin yapabileceği ilave hizmetleri de belirleyeceğiz. Yaptığımız hızlı tarama yöntemine göre değerlendirilmesi yapılan binalarla ilgili maliklerinin belediyemize müracaat ederek, risk analizi yaptırmalarını teşvik edecek, yıkımına karar verilen binaların tahliye ve yıkımla ilgili tüm işlemlerinin hangi belediye başkanlığınca takip edileceğini belirleyeceğiz. Yıkımı yapılacak binalarda ihtiyaca göre talep edilmesi halinde beyaz eşya ve mobilya gibi malzemelerini koyabileceği alanları tespit edecek, hemşehrilerimizin istifadesine sunacağız” şeklinde konuştu.