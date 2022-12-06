Kadın Adayları Destekleme Derneği(KA-DER) tarafından gösterime hazırlanan, yönetmenliğini Gazeteci-Yazar Barış İnce’nin üstlendiği, Türkiye’nin ilk kadın milletvekillerinin hak mücadelesinin ele alındığı, ’18, Yolları Açan Kadınlar’ adlı belgesel, Kartal’da izleyiciler ile buluşmaya hazırlanıyor.

Kadın Adayları Destekleme Derneği(KA-DER) tarafından gösterime hazırlanan, yönetmenliğini Gazeteci-Yazar Barış İnce’nin üstlendiği, Türkiye’nin ilk kadın milletvekillerinin hak mücadelesinin ele alındığı, ’18, Yolları Açan Kadınlar’ adlı belgesel, Kartal’da izleyiciler ile buluşmaya hazırlanıyor.

Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü, Kartal Belediye Meclisi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu ve KA-DER’in iş birliği ile gösterime girecek belgesel, ‘5 Aralık Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkının Tanınması’nın 88’inci yıl dönümü dolayısıyla izleyiciler ile buluşuyor.

İlk kadın vekillerin mücadelesi, beyaz perdeye yansıtılıyor

1935 seçimlerinde TBMM’nin ilk kadın vekillerinin siyaset yolculuğuna mercek tutan kısa film, Türkiye’de kadınların Osmanlı’nın son döneminden itibaren seçme seçilme talebinin ve mücadelesini beyaz perdeye yansıtıyor.

‘Yolları Açan Kadınlar’ mesajıyla hazırlanan 40 dakikalık filmin, yönetmenliğini ise Gazeteci-Yazar Barış İnce üstlenirken, filmin müzikleri Fide Köksal ve Hasan Barış Gemici tarafından bestelendi.

8 Aralık saat 19.00’da, Soğanlık Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek etkinlik, tüm Kartallıların ilgisini bekliyor.