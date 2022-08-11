Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde doğduğu günden itibaren yatağa bağlı olarak yaşamını sürdüren Nursela Yıkım, 18 yıldır tek çeşit verilen mamayla beslenerek yaşamaya çalışıyor. Ailesinin cennet kuşu olarak hitap ettiği yüzde 94 ağır engelli Nursela, ziyaret edilmeyi bekliyor.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde doğduğu günden itibaren yatağa bağlı olarak yaşamını sürdüren Nursela Yıkım, 18 yıldır tek çeşit verilen mamayla beslenerek yaşamaya çalışıyor. Ailesinin cennet kuşu olarak hitap ettiği yüzde 94 ağır engelli Nursela, ziyaret edilmeyi bekliyor.

Denizli’de yaşayan emekli Mehmet Emin ile Gülcan Yıkım çiftinin kızları olan Nursela Yıkım, 18 yıl önce Denizli Devlet Hastanesi’nde 6 ay 24 haftalık olarak dünyaya geldi. Doğuştan gelen rahatsızlığı sonucu duyamayan, konuşamayan ve yürüyemeyen Nursela, yatağa mahkum kaldı. Yaşamını sadece devlet imkanlarıyla sağlanan mamayla sürdüren Nursela, ailesinin güçlükle yedirebildiği bu mamayla yaşama tutunmaya çalışıyor.

Sürekli gözetim altında tutukları ve “Cennet kuşu Nursela” olarak hitap ettikleri evlatlarına kol kanat geren Mehmet Emin ve Gülcan çifti, 18 yıldır birçok zorluklarla karşılaşmalarına rağmen büyük bir fedakarlık gösteriyor. En büyük sevinç kaynaklarının Nursela’nın yaşaması ve onun tebessüm etmesi olduğunu belirten Yıkım ailesi, hayatlarını 3 çocuklarından birisi olan engelli kızlarına adadı. Kızlarını yalnız bırakıp dışarıya çok çıkamayan ve hiç bir sosyal faaliyette bulunamayan aileyi, en çok evlerine gelen ziyaretçiler sevindiriyor. Kızlarının da eve gelen ziyaretçilerle mutlu olup moral kazandığını ifade eden Yıkım ailesi, evlerine daha çok ziyaretçinin gelmesini istiyor.

“Kaşık kaşık ağzına mama dökerek büyüttük"

Cennet kuşu Nursela diye hitap ettiği kızının dünya erken geldiğini ve bu yüzden engelli doğduğunu belirten baba Mehmet Emin Yıkım, birçok zorluk çektiğini anlattı. Yıkım, 18 yıldır kızına kaşık kaşık mamayla besleyip büyüttüğünü ifade ederek, “Engelli doğan cennet kuşum Nursela, 6 aylık iken dünyaya geldi. Doğuma gittiğimizde doktorlar ultrasonda ölü gördü. Doğum yapıldıktan sonra Nursela, ses çıkarıyor ve yaşadığı anlaşılıyor. Daha sonra kızımın hasta ve ağır özürlü olduğunu doktorlar söyledi. Hastalık süreci bu şekilde başladı. Başlangıçta beslenmesi için burundan sondaj takmak istediler ama biz takmayarak kaşık kaşık ağzına mama dökerek büyüttük ve 18 yaşına kadar getirdik” dedi.

“Nursela kızımızın ve ailesinin en büyük istediği ziyaret edilmek”

Sosyal faaliyetleri kısıtlı Yıkım ailesine moral vermek ve yanlarında olmak adına fırsat buldukça ziyarete giden Denizli Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Ebru Leman Kalkan ise “Nursela ve ailesine moral vermek için buradayız. Bugün bizim için çok önemli bir yerdeyiz. Cennet kuşunun evindeyiz ve birçok özürlü çocuğumuzun sesini duyurmaya çalışıyoruz. Nursela kızımızın ve ailesinin en büyük istediği ziyaret edilmek. Bizler de inşallah ziyaretlerimiz sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.