Samsun’da yıllardır pazar günleri tatil yapan berberler, bu Kurban Bayramı öncesi pazar günü dükkanlarını açarak mesai yapacaklar.

Türkiye’de ‘pazar günü tatilini’ uygulan ilk il olan Samsun’da berberler bu pazar açık olacaklar. 18 yıldır pazar günleri tatil yapan berberler, Samsun Berberler Odası yönetimi kararı ile bu pazar günü dükkanlarını açabilecekler. 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak Kurban Bayramı öncesi vatandaşların bayram tıraşını rahat bir şekilde olması ve yoğunluğun önüne geçilebilmesi için alınan karar, herkesi memnun etti.

“Vatandaşlar tıraşlarını son güne bırakmasın”

Pazar günü açık olmalarına rağmen vatandaşları uyaran berber Ertuğrul Bostan, “Yıllardır pazar günleri hafta tatili yapıyoruz. Bazen bayram öncesi pazar gününe denk gelirse oda tarafından alınan kararla pazar günleri de çalışabiliyoruz. Bu Kurban Bayramı da pazar günü sonrası olduğundan, çalışabileceğimiz bize iletildi. Bugünden itibaren yavaş yavaş bayram tıraşları gelmeye başladı. Vatandaşların daha iyi tıraş olmaları için randevularını şimdiden ayarlaması ve son güne bırakmamasını istiyoruz. Tıraşlarını aceleye getirmek istemeyenleri son günden önce tıraş olmaya davet ediyoruz” dedi.

Vatandaşlar da bayram öncesi pazar günü berberlerin açık olmasını olumlu karşıladı.