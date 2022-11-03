Türkiye’nin saygın sanatçıları ile eşsiz sanat eserlerini 18 yıldan beri Gaziantepli sanatseverlerle buluşturan SANKO Sanat Galerisi’nde 18 yılda 668 sanatçının eserleri sergilendi.

Türkiye’nin saygın sanatçıları ile eşsiz sanat eserlerini 18 yıldan beri Gaziantepli sanatseverlerle buluşturan SANKO Sanat Galerisi’nde 18 yılda 668 sanatçının eserleri sergilendi.

SANKO Okulları öğrencilerinin eserlerini sergilemek üzere 2004 yılında açılan galeri, sonraki dönemde açılan sergilerle Gaziantep’in yanı sıra, bölgenin seçkin sanat ortamı haline geldi. SANKO Sanat Galerisi, Türkiye’nin birbirinden değerli sanatçıları ve eşsiz eserlerini Gaziantepli sanatseverler ile buluşturarak bölgede önemli bir görev üstleniyor. Şimdiye kadar 274 sergiye ev sahipliği yapan SANKO Sanat Galerisi, bu sergilerde konuk ettiği 668 sanatçının resim, heykel, ahşap üzerine yakma, filografi, rölyef, fotoğraf ve birçok karışık tekniklerle yapılan eserlerini Gaziantepli sanatseverlerle buluşturdu.

Sergileri ve sanatsal etkinlikleri değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Güzel Sanatlar Lisesi Resim Öğretmeni Hüseyin Yıldırım, SANKO Sanat Galerisi’nde sergi açtığını ve açılan sergileri 15 yıldan beri düzenli olarak takip ettiğini belirterek, “SANKO Sanat Galerisi, sanata verdiği değerle tüm sanat camiasına ilham oluyor” dedi.

SANKO Sanat Galerisi’nin açılmasıyla birlikle hem Gaziantep’in hem de bölgenin kültür ve sanat anlamında önemli bir eksiğinin giderildiğini anımsatan Yıldırım, “SANKO Sanat Galerisi, ev sahipliği yaptığı sergilerle kültür sanat anlamındaki eksikliği tamamlama anlamında önemli görev üstlenmektedir” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’de önemli bir örnek ve öncülük teşkil ediyor”

Özel kuruluşların sanayi üretimi ve benzer kimliklerinin yanı sıra, kültürel ve sosyal sorumluluklarının da olduğunu savunan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü, “Sanat, tarih boyunca Orta Çağ ve Rönesans’tan günümüze kadar incelendiğinde o dönemin önde gelenlerinden hep destek görmüştür. Bu anlamda Gaziantep’te 2004 yılından bu yana, pandemi dönemi dışında sergilere ev sahipliği yapan SANKO Sanat Galerisi, Türkiye’de önemli bir örnek ve öncülük teşkil etmektedir. SANKO Sanat Galerisi, bugüne kadar düzenlediği sergilerle Türk sanatından çok seçkin sanatçı ve eserlerini Gaziantepli sanatseverlerle buluşturmuş ve çok özel sanat eserlerinin toplumda iz bırakmasına öncülük etmiştir. Her yıl düzenli olarak SANKO Sanat Galerisi’ne çok sayıda kişisel sergi başvuruları oluyor. Fakat büyük titizlikle seçilen sanatçılara burada sergi açma imkanı sağlanıp aynı zamanda gelen sanatçılara da Gazi Şehrimizin yöresel ve kültürel zenginliklerinin tanıtılması açısından da önemli bir görev üstlenmektedir.”

Yıldırım, sergi açan sanatçıların eserlerinden satın alınarak hem sanatçının eserinin sergilenmesi hem de ekonomik anlamda katkı sunulmasının, SANKO’nun sanata ve sanatçıya sahip çıkması bakımından büyük önem taşıdığını ve örnek oluşturduğuna vurgu yaptı. Yıldırım, galerinin Gaziantep’te Güzel Sanatlar Liseleri ve Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerine önemli görsel kaynak oluşturması yönünden de görev üstlendiğini belirtti.

Türkiye’nin farklı şehirlerinde katıldığı çalıştaylarda karşılaştığı birçok sanatçının SANKO Sanat Galerisi’nden övgüyle bahsettiğini anlatan Yıldırım, “O sohbetlerde sanatçıların SANKO Sanat Galerisi’ni yakından takip ettiklerini ve galerinin hem Gaziantep hem de bölge açısından büyük kazanım olduğunu, sergi açıp o heyecanı yaşamak istediklerini dile getirdiklerine tanık oldum. Bir Gaziantepli olarak toplumda ve sanat camiasında iz bırakan galeri ile bir kez daha gurur duydum” diye konuştu.

SANKO Sanat Galerisi’nin bugüne kadar uluslararası iki önemli büyük çalıştay düzenlediğini anımsatan Yıldırım, şunları kaydetti, “Bu çalıştaylarda gerek ülkemizin gerekse uluslararası sanat camiasında kabul görmüş duayen sanatçıları kentimizde konuk edilirken, onların eser üretiminin her bir anını izleme fırsatı yakalayan sanatseverlere de önemli bir vizyon katmasına tanık olduk. Sanat çalıştaylarında bir eserin yapım aşamaları ve oluşumuna tanıklık etmek sanatseverler açısından büyük bir kazanımdır. Bu tür sanatsal oluşumlar genç sanatçı adaylarını da özendiren bir rol üstlenmektedir. Sanat camiasında büyük önem taşıyan çalıştayların devamını heyecanla bekliyoruz.”

“Sanat camiası SANKO’nun verdiği değeri yüreğinde hissediyor”

SANKO Holding’in 118 yıldır yaptığı yatırımlarla Gaziantep ve Türkiye’nin istihdamı ve ihracatına büyük katkı sunduğunun altını çizen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü, “SANKO Holding’in sanata ve sanatçıya verdiği değer ülkemizin tüm özel kuruluşlarına örnek oluşturmalıdır. Özel sektörün ülkenin değerlerine sahip çıkıp toplumda kaynaşmaya destek olması gelenek ve göreneklerimizin gelecek kuşaklara aktarılması bakımından da önemli bir kazanımdır. Galeri yönetimi, seçici kurulu ve görevlilerinin ilgi ve misafirperverlikleriyle sanata ve sanatçıya büyük değer verdiğine değinen Yıldırım, “Sanata ve sanatçıya verdiği desteği Gaziantep dışına taşıyarak Türkiye’nin saygın sanat camiasına yürekten hissettiren SANKO Holding başta olmak üzere, Saygıdeğer Konukoğlu Ailesi’ne ve SANKO Sanat Galerisi’ne tüm sanatçılar adına şükranlarımı sunuyorum” diyerek memnuniyetini dile getirdi. Yıldırım, sanat camiası olarak, SANKO’nun sanata ve sanatçıya verdiği desteğini ve profesyonel sanat galerisi anlayışını sahip olduğu koleksiyonlar ile birleştirip müzeyle taçlandırmasını heyecanla beklediklerini de sözlerine ekledi.

SANKO tarihe ve kültürel değerlere sahip çıkıyor

Gaziantep ve Anadolu sanayileşmesinin öncüsü SANKO Holding, sanayileşmenin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de topluma katkı sunuyor.

Zeugma Antik Kentinin Birecik Barajı Gölü altına kalacak bölümünde gerçekleştirilen acil kurtarma kazısına, kurtarılan eserlerin fotoğraflanmasına ve bilimsel yayının bastırılmasına destek olan SANKO, Karkamış Antik kenti Türkiye tarafında (Antik kentin bir bölümü Türkiye, bir bölümü Suriye’de) yürütülen arkeolojik kazılara da destek sağlarken, kazılara ilişkin bilimsel yayınlara da sponsor oluyor.