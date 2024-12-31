Diyarbakır’da 18 yıl sonra çocuk sahibi olan aile, çocuğuyla tedavi gördükleri doktora ziyarette bulundu.

Nasır ve Berivan Çiftçi, 18 yıl çocuk sahibi olmak için birçok doktora başvurarak tedavi gördü. Başarısız sonuçlar alan Çiftçi çifti, daha sonra Diyarbakır’da Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı olan Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e başvurdu.

Yumurta tembelliği teşhisi konulan çift, aldıkları PRP tedavisiyle 18 yıl sonra çocuk sahibi oldu.

Eşi ve kızıyla Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e ziyarette bulunan Nasır Çiftçi, “2 yıl önce eşimle beraber Hakan hocaya geldik. 18 yıl evliliğimizde çocuğumuz olmadı. Gitmediğimiz yer kalmadı. Hakan hocaya geldik, yumurta tembelliği teşhisi koyulduktan sonra PRP tedavisi aldık ve bir çocuğumuz oldu. Evimize huzur geldi, çok mutluyuz” dedi.