Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yenişehir Mahallesinde farklı adreslere yapılan çalışmalarda; ‘kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından yararlanarak hırsızlık’, tahsis gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık’ ve ‘otodan hırsızlık’ suçlarından aranan toplamda 18 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S. D. yakalandı.

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; ‘hırsızlık’ suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

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