Diyarbakır’da, 1 yıldır aranan ve 18 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

Diyarbakır’da, 1 yıldır aranan ve 18 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar devam ediyor. Suçlulara yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde, “Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık” suçundan 18 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 1 yıldır aranmakta olan M.G. isimli şüpheli, Kayapınar ilçesinde icra edilen operasyon sonucunda yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.