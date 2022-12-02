Gaziantep’te kendisini kamu, banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran ve 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı. Yakalanan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Gaziantep’te kendisini kamu, banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran ve 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı. Yakalanan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, adli makamların koordinesiyle, vatandaşları dolandırmak suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakalamak için operasyon yaptı. Titiz planlama ve takip çalışmaları sonucunda yapılan operasyonla, kendisini kamu, banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran, parada sahtecilik suçundan aranma kaydı olan ve hakkında toplamda 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.