Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, "kasten yaralama", "silahla tehdit", "uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma" suçlarından toplam 18 yıl 2 ay 12 gün hapis cezasıyla aranan O.F.A. (36), düzenlenen operasyonla yakalandı. O.F.A., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kocaeli’de 18 yıl 2 ay 12 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı.

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