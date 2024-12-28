Çorum’un İskilip ilçesinde 18 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şahıs, polis ekiplerinin operasyonu ile kıskıvrak yakalandı.

Fatih’te 4 katlı binadaki su saatlerini çalan hırsız kamerada Fatih’te 4 katlı binadaki su saatlerini çalan hırsız kamerada

Edinilen bilgiye göre, İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, ’kasten öldürme’ suçundan 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.K.’nin yeri tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla M.K., kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İskilip Adliyesi’ne sevk edilen şahıs, tutuklandı.

Kaynak: iha