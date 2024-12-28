Çorum’un İskilip ilçesinde 18 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şahıs, polis ekiplerinin operasyonu ile kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, ’kasten öldürme’ suçundan 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.K.’nin yeri tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla M.K., kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İskilip Adliyesi’ne sevk edilen şahıs, tutuklandı.