Kayseri’de ’hırsızlık’ suçundan 100 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, özellikle ’hırsızlık’ suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. 2 dosyadan firar olarak aranan ve ’hırsızlık’ suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç.’nin (18) Gülük Mahallesinde bir evde saklandığı tespit eden ekipler, operasyon düzenlendi. Operasyonda M.Ç. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, cezaevine teslim edildi.